Станцию юных техников оборудуют в Севастополе за 20 млн рублей

Детскую флотилию и станцию юных техников оборудуют за 28 млн рублей в Севастополе, сообщил директор департамента образования города Михаил Родиков.

Сегодня, 18 января, на заседании правительства Михаил Родиков объявил, на что пойдут денежные средства, выделенные из резервного фонда президента России для его ведомства.

Сумма в 8 млн рублей отложена для севастопольской детской флотилии. На эти деньги будут приобретены катер «Гризли», 4 шестивесельных яла и другое необходимое оборудование, сообщило ИА SevastopolMedia.

Сумма в 20 млн пойдет на обустройство станции юных техников. На эту сумму планируют закупить разнообразную робототехнику, компьютеры и другое необходимое оборудование.

Также в эту сумму планируют внести проведение ряда работ для одного детского сада, здание для которого было приобретено недавно. Будущий детский сад нужно подготовить для приема детей уже этим летом.