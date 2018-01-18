В Ташкенте задержали вербовщиков террористов

В Ташкенте арестовали двух граждан Узбекистана, которые подозреваются в вербовке новых членов террористических группировок. Новобранцев планировалось перебрасывать в Сирию для дальнейшего участия в боевых действиях.

Установлено, что подозреваемые через социальные сети были связаны с организациями «Таухид валь-Джихад» и «Тахриби Толибон» (обе запрещены в РФ).

«В ходе следствия выявлено 23 гражданина Узбекистана, попавших под влияние экстремистских идей», — сообщила пресс-служба МВД республики.

У арестованных обнаружено 200 единиц запрещенной литературы. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела сразу по четырем статьям УК Узбекистана, отмечает «Интерфакс».