Instagram будет показывать время последнего посещения пользователей

Социальная сеть Instagram обзаведется функцией отслеживания последнего посещения пользователей. Благодаря новшеству можно будет узнать, когда пользователь был «онлайн» в последний раз.

Отследить время последнего посещения можно будет в разделе Direct, где пользователи обмениваются личными сообщениями. Это следует из скриншотов, опубликованных на сайте UberGizmo. Новая функция получила название Active At. В настоящее время разработчики приложения тестируют данную функцию.

Авторы идеи полагают, что благодаря этой функции для пользователей будут созданы дополнительные удобства при пользовании приложением. Особенно полезным оно будет для пользователей, общающихся с представителями различных компаний и брендов, сообщает телеканал «360».

Стоит отметить, что подобная функция имеется во многих других мессенджерах и соцсетях.