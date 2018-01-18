Рожающей в пробке женщине помогли сотрудники ДПС в Краснодарском крае

Рожающей в пробке женщине сотрудники дорожно-патрульной службы помогли добраться до роддома в Калининском районе в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по краю.

В дорожном заторе к сотрудникам дорожно-патрульной службы обратился за помощью взволнованный мужчина. Он рассказал, что его жена скоро должна родить и он везет ее в роддом, но из-за пробок на дорогах он боится не успеть, сообщило ИА KrasnodarMedia.

Включив проблесковые маячки и спецсигналы, сотрудники полиции сопроводили автомобиль с рожающей женщиной до родильного отделения, где передали ее в руки медицинских работников. Врачи были предупреждены заранее и уже ожидали будущую мать.

Сотрудники полиции рассказали, что пересаживать роженицу в патрульный автомобиль они не решились, и приняли решение сопроводить автомобиль с будущими родителями до пункта назначения, обеспечив тем самым своевременный приезд.

Впоследствии новоявленный отец обратился в Госавтоинспекцию с благодарностью к экипажу дорожно-патрульной службы и попросил отметить их за оказание помощи. Инспекторы присутствовали на выписке малыша и поздравили пару с рождением сына.