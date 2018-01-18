Прямой эфир

Рожающей в пробке женщине помогли сотрудники ДПС в Краснодарском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рожающей в пробке женщине сотрудники дорожно-патрульной службы помогли добраться до роддома в Калининском районе в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по краю.

В дорожном заторе к сотрудникам дорожно-патрульной службы обратился за помощью взволнованный мужчина. Он рассказал, что его жена скоро должна родить и он везет ее в роддом, но из-за пробок на дорогах он боится не успеть, сообщило ИА KrasnodarMedia.

Включив проблесковые маячки и спецсигналы, сотрудники полиции сопроводили автомобиль с рожающей женщиной до родильного отделения, где передали ее в руки медицинских работников. Врачи были предупреждены заранее и уже ожидали будущую мать.

Сотрудники полиции рассказали, что пересаживать роженицу в патрульный автомобиль они не решились, и приняли решение сопроводить автомобиль с будущими родителями до пункта назначения, обеспечив тем самым своевременный приезд.

Впоследствии новоявленный отец обратился в Госавтоинспекцию с благодарностью к экипажу дорожно-патрульной службы и попросил отметить их за оказание помощи. Инспекторы присутствовали на выписке малыша и поздравили пару с рождением сына.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 2 тыс. детей родились в Москве с начала года
В Петербурге назвали самые необычные имена новорожденных в 2017 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017