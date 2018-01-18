Один человек погиб и трое пострадали при перестрелке в Волгограде

Один человек погиб и трое получили ранение в результате перестрелки на юге Волгограда. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в Красноармейском районе города. Информация о перестрелке поступила правоохранителям в 19:00 по местному времени (совпадает с московским).

Трое пострадавших были доставлены в больницу.

«Еще один человек — мужчина 1993 года рождения — скончался от полученных травм в машине скорой помощи», — приводит ТАСС слова замначальника пресс-службы областного МВД Антона Корнаухов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.