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МИД обвинил США в раскрытии банковских данных российских дипломатов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Власти США передали журналистам BuzzFeed информацию о банковских транзакциях работников российского посольства, что свидетельствует о злостном, систематическом несоблюдении Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, говорится в официальном заявлении МИД РФ.

В дипведомстве отметили, что накануне портал BuzzFeed опубликовал новую порцию конфиденциальных сведений о транзакциях российских дипломатических учреждений в США и ряда сотрудников посольства. Журналисты признались, что, пытаясь связаться с российскими дипломатами, использовали данные из их банковских анкет.

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При этом, подчеркивается в сообщении, подобную информацию невозможно получить без санкции государственных органов США.

«Иначе говоря, посягательство на неприкосновенность счетов посольства России и его работников, обладающих дипломатическим иммунитетом, — дело рук официального Вашингтона», — заявили в МИДе.

В данном случае речь идет о настоящем преступлении, а именно нарушении тайны банковской информации и разглашении персональных данных.

«В очередной раз приходится констатировать, что Вашингтон не обеспечивает надлежащие условия для функционирования дипломатических учреждений России. Давление на них продолжается и нарастает. Налицо — злостное, систематическое несоблюдение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — резюмировали в ведомстве.

МИД России призывает Вашингтон «вернуться к достойному поведению, возобновить ответственное и добропорядочное межгосударственное общение», а также пресечь распространение конфиденциальной информации.

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