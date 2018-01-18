Защитник «Спартака» Джикия получил серьезную травму на сборах

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия получил тяжелую травму в контрольном матче против китайского клуба «Шанхай Шанган». По предварительным данным, футболист повредил крестообразные связки.

Джикия получил травму в самом начале встречи. Футболиста унесли с поля на носилках.

«У Джикии травмированы коленные связки. Травма серьезная. Пока говорить рано, будем разбираться. Подозрение на кресты», — приводит слова руководителя медицинского департамента «Спартака» Михаила Вартапетова газета «Спорт-Экспресс».

Георгий дошёл до машины на костылях, но с помощью. Вроде как улыбался, держался бодро pic.twitter.com/VDwSZdRHdW — Alexander Muyzhnek (@Muyzhnek) 18 января 2018 г.

Добавим, что сама встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу китайского клуба. Отличился экс-футболист «Зенита» Халк, который реализовал пенальти.