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Хейли заявила о готовности США к вооруженной защите от угрозы из КНДР

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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США готовы защитить себя и союзников от угрозы со стороны КНДР.

«Мы продолжим работать с нашими партнерами в Совете Безопасности (СБ) над мирным и дипломатическим решением этого кризиса, но позвольте мне повторить еще раз: Соединенные Штаты полностью привержены защите себя и своих союзников, если это потребуется», — заявила постпред США при ООН Никки Хейли, выступая на заседании СБ по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения.

Она уточнила, что действия Пхеньяна представляют самую большую угрозу для режима нераспространения ядерного оружия, сообщает ТАСС.

Как писал портал iz.ru, американские эксперты пришли к выводу, что в распоряжении Пхеньяна может находиться от 10 до 20 ядерных боеголовок. 

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