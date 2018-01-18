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Украденные у Леры Массквы документы использовали для ложной сделки

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Фото: Global Look Press/Svetlana Mal'tseva
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Украденные во время пожара из квартиры певицы Леры Массквы документы на автомобиль марки Lexus использовали для продажи «двойника» машины, который, вероятно, был угнан ранее.

Об этом рассказала сама артистка. По ее словам, это выяснилось в ходе доследственной проверки, которую провели полицейские после того, как Массква подала заявление. 

Покупателем, по данным следствия, выступила некая Ольга Гордеева. Она заплатила 2 млн рублей за автомобиль, который ей продали по украденным документам, передает РЕН ТВ

Как сообщал портал iz.ru, адвокат певицы Денис Балуев накануне рассказал о краже документов. По его словам, певица вынуждена прятать свой автомобиль в гараже у друзей, так как ключи от машины также исчезли во время пожара. 

Юрист предположил, что документы на автомобиль могли похитить и передать мошенникам сотрудники МЧС. 

Возгорание в квартире Массквы на проспекте Маршала Жукова произошло 11 декабря. Квартира артистки тогда полностью сгорела. Певица, ее муж и ребенок пострадали при пожаре

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