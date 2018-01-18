«Пятый канал» запустил спецпроект о приключениях бурого медведя
В эфире «Пятого канала» запущен новый продукт — короткометражные ролики о зимних приключениях русского бурого медведя.
«На три месяца косолапый стал настоящей звездой эфира», — отмечается в пресс-релизе телеканала.
Телеканал уверен, что «раз и навсегда развеял миф о том, что медведи в России ходят по улицам».
«Оказывается, они не просто ходят, а еще дарят тепло настоящей мужской дружбы, охраняют покой мирных граждан, помогают полицейским и даже красиво ухаживают за девушками», — конкретизирует пресс-служба телеканала.