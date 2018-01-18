Порошенко решил узаконить ротацию в руководстве нацбанка страны

Президент Украины Петр Порошенко направил в Верховную раду предложение уволить Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка страны (НБУ) и назначить на эту должность нынешнего врио главы регулятора Якова Смолия.

Гонтарева подала в отставку в апреле 2017 года. С мая ее первый заместитель Смолий исполнял обязанности главы финансового регулятора, отмечает ТАСС.

Валерия Гонтарева была назначена на должность 19 июня 2014 года и стала первой женщиной на посту главы нацбанка Украины. В рамках инициированного ей «оздоровления банковской системы» отозваны лицензии у семи десятков кредитно-финансовых учреждений.

Антикоррупционные ведомства Украины подозревали Гонтареву в ряде финансовых махинаций и самообогащении, однако официально обвинения ей не предъявлялись.