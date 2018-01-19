День Крещения Господня, праздник, который отмечается многими христианскими народами, является одним из самых заметных народных торжеств. И последнее связано с традицией погружения в прорубь в память о евангельских событиях, когда Спаситель был крещен Иоанном Крестителем.

Смысловой центр праздника находится в праздничном богослужении и освящении воды, которая сохраняется свежей на протяжении всего года. Целебные свойства воды, освященной в день Крещения, подтверждаются личным опытом многих верующих людей.

Еще в IV веке св. Иоанн Златоуст свидетельствовал: «Христос крестился и освятил естество вод; и потому в праздник Крещения все, почерпнув воды в полночь, приносят ее домой и хранят во весь год. И так вода в существе своем не портится от продолжения времени, почерпнутая ныне целый год, а часто два и три года остается свежей и неповрежденной, и после толикого времени не уступает водам, только что почерпнутым из источника».

Крещенская вода хранилась в верующих семьях даже во времена воинствующего безбожия.

Один из самых острых вопросов, задаваемых в связи с традицией погружения в ледяную воду, касается духовного смысла этого обычая. Существует целый спектр мнений по данному вопросу. Бесспорно одно: Церковь ни от кого не требует нырять в ледяную воду; освященную «Великую агиасму» канонами предписывается пить и окроплять ей жилища.

Если люди с верой и молитвой погружаются в иордань, то Церковь благословляет их на это, как и на любое другое доброе дело. Разумеется, если весь праздник Крещения некоторыми низводится до моржевания (при всем уважении к моржам), да еще и предполагает неумеренное употребления согревающих напитков, то странно видеть в этом какое-либо духовное измерение.

Как и любому церковному празднику, Крещению сопутствуют традиции, и они составляют часть национальной культуры, сохранение которой особенно ценно в эпоху глобализации. Но за логикой «Пасха-кулич», «Рождество-елка», «Крещение-прорубь» может быть забыта собственно духовная жизнь, в центре которой стяжание Духа Святого, а не удобного подхода к речке в ночь на праздник Богоявления.

Очень странно, когда погружение или непогружение в прорубь представляется некоторыми как критерий духовного совершенства. Якобы если человек не следует этому обычаю, то веры-то у него «маловато». Не приходилось при этом видеть, чтобы этот факт биографии находил место в житиях тех или иных святых. Окунуться в прорубь и не думать до следующего января о Боге — самый худший вариант из всех возможных.

Кстати говоря, православные христиане молятся в ночь на 19 января и в тех широтах, где не найдешь ледяной воды для купания. И от этого их духовная жизнь не становится ущербнее. А священники Русской православной церкви освящают в день праздника воды Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

Ежегодно приходится слышать мнения многих врачей об опасностях, которые несет в себе холодная вода для физически неподготовленного человека. К здоровью детей, которые также нередко становятся участниками купаний, надо подходить с особым вниманием. Церковь никогда не игнорировала мнение врачей, и лучше, если медицинские работники будут готовы прийти на помощь человеку, не рассчитавшему свои силы. Эта практика существует во многих регионах, где сотрудники МЧС и медики дежурят около проруби.

Но странно слышать, когда за заботой о здоровье человека скрывается презрение ко всему, что связано с традицией погружения в иордань. Ведь не вызывает же подобных разговоров, скажем, проведение многокилометровых марафонов, участникам которых, не оценившим трезво своих возможностей, также может потребоваться помощь врача.

Конечно, от человека, впервые решившего с молитвой погрузиться в холодную воду, требуется в том числе вера и воля, а не только крепкое здоровье. И поэтому намерение преодолеть свой страх, выйти из зоны комфорта, заслуживает уважения. Но вступить на пути борьбы с собственными страстями подчас бывает намного сложнее, чем сделать шаг в прорубь. Дай Бог, чтобы два этих шага совершались празднующими великий праздник Богоявления синхронно.

Автор — заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата

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