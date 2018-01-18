Прокуратура проведет проверку после прорыва нефтепровода под Саратовом

По факту прорыва нефтепровода в Энгельсском районе Саратова и последующего за ним пожара будет проведена проверка, заявил прокурор города Энгельс Владимир Климов.

«Проводим проверочные мероприятия», — приводит ТАСС слова Климова.

Он отметил, что проверка коснется соблюдения техники безопасности и природоохранного законодательства. Прокурор добавил, что после проверки «однозначно будет возбуждено уголовное дело».

Как писал портал iz.ru, инцидент произошел в четверг, 18 января, в селе Красноармейское. В пресс-службе «Транснефти» заявили, что, вероятнее всего, причиной пожара на нефтепроводе стал брошенный окурок.

Стоит отметить, что огонь перекинулся на 3–4 частных дома. Жильцы были эвакуированы, никто из них не пострадал.