Парламент Турции продлил режим чрезвычайного положения в стране

Турецкий парламент продлил режим чрезвычайного положения в стране до 19 апреля.

Голосование по соответствующему запросу правительства состоялось в четверг, передает «РИА Новости».

После ратификации решения парламента президентом Турции Тайипом Эрдоганом и публикации его в официальном правительственном вестнике режим ЧП будет действовать до 19 апреля.

Впервые данный режим был введен после попытки переворота в июле 2016 года. Его продлевали пять раз на трехмесячный срок. При этом турецкие оппозиционеры, а также ряд лидеров Евросоюза неоднократно критиковали это решение.

Мятеж в Турции, в ходе которого погибли 240 человек, произошел в ночь на 16 июля 2016 года. Попытка госпереворота была подавлена властями.