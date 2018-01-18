Проект закона о правовом статусе сакральных мест разработан в Якутии

Проект закона о присвоении правового статуса сакральным местам разработан в Якутии, сообщила пресс-служба Государственного собрания Республики Саха.

Государственное собрание Республики Саха разработало проект закона о присвоении правового статуса сакральным местам Якутии. Автором законопроекта является Дмитрий Семенов, народный депутат республики, сообщило ИА YakutiaMedia.

На территории, включающей в себя сакральные места, происходят разнообразные споры, касающиеся чаще всего владения землей. По словам председателя постоянного комитета Государственного собрания Республики Саха по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Антонины Григорьевой, подобный закон необходим, из-за того что в правовом поле Российской Федерации понятия «сакральные места» просто нет.

Под сакральными местами регионального значения понимаются реки, озера, горы, холмы, деревья и другие объекты, которые по традиции и вере коренных народов несут в себе священный, сакральный смысл.

Проект был направлен на экспертизу надзорных органов и органов исполнительной власти. Также было предложено создать Единый государственный реестр сакральных мест, в котором были бы прописаны принципы охраны таких объектов на государственном уровне.