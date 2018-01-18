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Площадь пожара на нефтепроводе под Саратовом достигла 1000 кв. м

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Площадь, охваченная огнем после возгорания разлившейся нефти под Саратовом, достигла 1000 кв. м. 

Как сообщает пресс-служба Центрального регионального центра МЧС, в поселке Красноармейское горят три жилых дома и один нежилой.

В то же время «РИА Новости» со ссылкой на источник информирует, что объем разлива нефти составляет около 2 тыс. кубометров.

Пресс-служба «Транснефти» — оператора нефтепровода Куйбышевск–Тихорецк, где произошел пожар, сообщает, что все жители населенного пункта Красноармейское эвакуированы.

Предположительно, разлившаяся нефть загорелась из-за поджога.

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