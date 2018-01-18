Министр труда и соцзащиты Максим Топилин посетит Великий Новгород

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин посетит Великий Новгород. Об том сообщили в пресс-центре областного правительства.

В планах Максима Топилина посетить третью женскую консультацию, которая находится на улице Большой Московской, а также принять участие в презентации проектов, которые реализуются с помощью научно-производственного объединения «Квант», сообщает «Новгород.ру».

Компания представит министру трансформируемое инвалидное кресло и модульный бионический протез руки. Также планируется посещение Максимом Топилиным психоневрологического интерната «Оксочи», который расположен в Маловишерском районе.