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Министр труда и соцзащиты Максим Топилин посетит Великий Новгород

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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин посетит Великий Новгород. Об том сообщили в пресс-центре областного правительства.

В планах Максима Топилина посетить третью женскую консультацию, которая находится на улице Большой Московской, а также принять участие в презентации проектов, которые реализуются с помощью научно-производственного объединения «Квант», сообщает «Новгород.ру».

Компания представит министру трансформируемое инвалидное кресло и модульный бионический протез руки. Также планируется посещение Максимом Топилиным психоневрологического интерната «Оксочи», который расположен в Маловишерском районе.

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