Электросети микрорайона в Калининграде заменят из-за частных аварий

Калининградский филиал «Оборонэнерго» планирует заменить кабельные линии, которые питают микрорайон Чкаловск. В последние два месяца там участились перебои с электроснабжением.

По данным городской администрации, в зону отключений попали около 150 многоэтажек, а также садовые некоммерческие общества, котельная «Калининградтеплосети» и насосные станции «Водоканала», передает Калининград.Ru.

На данный момент уже обновлен наиболее сложный участок аварийной кабельной линии 10 кВ. На февраль запланирована полная замена ветки. В августе работы начнутся на второй основной линии 10кВ протяженностью 870 м. Оба кабеля планируют присоединить к новой подстанции «Авиационная». Эти меры позволят обеспечить бесперебойное электроснабжение Чкаловска.

Напомним, 13 января без электричества в трех районах Дагестана оказались около 60 тыс. человек. 10 января сильный ветер и снегопад оставили без света 12 тыс. жителей республики.