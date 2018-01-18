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Подозреваемый в хищении 500 млн рублей банкир из РФ задержан в Монако

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Jochen Tack
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Правоохранительные органы Монако задержали объявленного в международный розыск по подозрению в хищении 500 млн рублей экс-председателя правления и акционера одного из московских банков. Об этом сообщает столичная пресс-служба ГУ МВД России.

Имя задержанного не называется. Однако некоторые СМИ предполагают, что речь идет о бывшем председателе правления Инвестиционного торгового банка Владимире Гудкове.

По версии следствия, подозреваемый в хищении совместно с соучастниками организовал заключения договоров купли-продажи закладных между организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям, и банком. По информации ведомства, с расчетного счета кредитной организации в качестве предоплаты на счет фиктивной организации-эмитента были перечислены 500 млн рублей «в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей».

Злоумышленники заключили также несколько кредитных договоров с юридическими лицами, которые не вели реальной хозяйственно-финансовой деятельности и обладали признаками фиктивности.

Решается вопрос об экстрадиции задержанного в Россию, пишут «Дни.ру».

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