Новая котельная заработала в Краснодарском крае

Новая центральная котельная заработала в Кавказском районе в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба администрации края.

Сегодня, 18 января, произошел запуск новой центральной котельной. Котельная сможет самостоятельно обеспечить горячей водой и теплом важные социальные объекты, такие как детский сад, больница, Дворец культуры, а также 22 жилых многоквартирных дома, сообщили «Кубанские новости».

По словам вице-губернатора Кубани Анатолия Вороновского, который присутствовал на запуске, это мощный объект, на котором стоит современное оборудование.

Котельную начали строить летом 2017 года в станице Темижбекской. На строительство объекта было выделено в общей сложности 23,5 млн рублей. Из них вложение из бюджета края составило более 21,5 млн рублей.