Samsung разработал собственный чип искусственного интеллекта

Южнокорейская компания Samsung заявила о подготовке к выпуску новейших чипов искусственного интеллекта. Об этом сообщает Korea Herald со ссылкой на источник внутри корпорации.

Отмечается, что в настоящее время разработка чипа находится на завершающей стадии. Известно, что Samsung планирует не уступить в мощности чипов компаниям Huawei и Apple. Обе эти корпорации используют сравнимые по мощности процессоры Kirin 970 и A11 Bionic соответственно. Чипы позволяют обрабатывать и анализировать информацию, а также хранить ее вне облака, сообщает телеканал «360».

Samsung собирается разместить свои чипы в флагманах Galaxy S9 и S9+, релиз которых запланирован на 2018 год. Впервые их представят на выставке MWC в Барселоне.

Ранее портал iz.ru сообщал, что компания Sony представила робота-собачку c искусственным интеллектом.