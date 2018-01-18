Жителей села в Саратовской области могут эвакуировать из-за горящего нефтепровода

Жителей села Красноармейское, где произошел прорыв нефтепровода и возник пожар, могут эвакуировать.

В Главном управлении МЧС по региону подтвердили факт ЧП и сообщили, что на место происшествия отправлены 15 единиц техники и 51 человек личного состава.

В свою очередь, агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Саратовской области Нину Попову сообщает, что глава региона Валерий Радаев также выехал на место инцидента.

Возгорание на нефтепроводе ПАО «Транснефть» произошло в четверг в Саратовской области. Огнем объяты несколько частных жилых домов. Информации о пострадавших нет.