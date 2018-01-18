Добровольцев для работы на Кубке мира по биатлону набирают в Тюмени

Центр спортивной подготовки набирает 50 человек добровольцев для работы на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени с 22 по 25 марта, сообщила пресс-служба правительства региона.

Центр спортивной подготовки объявил набор добровольцев для участия в соревнованиях. Заявку до 14:00 18 января могут оставить все желающие от 18 лет, проживающие в Тюмени, сообщает megatyumen.ru.

Всем кандидатам необходимо будет присутствовать на обучении 20 января. Всего на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени будут задействованы 200 добровольцев.