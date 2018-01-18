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Реконструкция Центральной площади Ижевска начнется весной

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Первым объектом в ходе работ по реконструкции Центральной площади Ижевска станет территория, где расположен неработающий круглый фонтан. Начало этого этапа намечено на весну, завершение — на октябрь. 

Власти готовы вносить изменения в проект в соответствии с замечаниями жителей. Ранее по такой схеме отремонтировали бульвар Гоголя. В будущем Центральная площадь превратится в городской сад с деревьями, прогулочными и игровыми зонами. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Реконструкция проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время формируется документация для проведения торгов по определению подрядчика. Также власти Ижевска готовят проект изменения облика парка Кирова. 

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