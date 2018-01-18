Прямой эфир

Полеты из Липецка в Сочи и аэропорт Шереметьево приостановлены

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания «РусЛайн» приостановила прямые рейсы до Сочи и московского аэропорта Шереметьево из Липецка, сообщила начальник службы организации перевозок аэропорта Липецка Лариса Стрельникова.

Начиная с 22 января самолеты авиакомпании будут летать только в аэропорт Домодедово. Обратные рейсы также будут осуществляться с данного аэропорта. Также до 26 марта приостановлены полеты по маршруту Липецк–Сочи, сообщает LipetskMedia.

Теперь из Липецка до Москвы будет осуществляться два ежедневных рейса —  в 7:00 и 17:30. Полет займет 1 час 5 минут. Обратные рейсы отправятся в 20:35. Рейсы в Сочи, которые планируют вернуть 26 марта, будут осуществляться по понедельникам и пятницам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Регулярные рейсы из Белгорода в Вену запустит авиакомпания «РусЛайн»
Авиарейсы в Петербург и на черноморские курорты появятся в Ижевске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017