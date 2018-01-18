Полеты из Липецка в Сочи и аэропорт Шереметьево приостановлены

Компания «РусЛайн» приостановила прямые рейсы до Сочи и московского аэропорта Шереметьево из Липецка, сообщила начальник службы организации перевозок аэропорта Липецка Лариса Стрельникова.

Начиная с 22 января самолеты авиакомпании будут летать только в аэропорт Домодедово. Обратные рейсы также будут осуществляться с данного аэропорта. Также до 26 марта приостановлены полеты по маршруту Липецк–Сочи, сообщает LipetskMedia.

Теперь из Липецка до Москвы будет осуществляться два ежедневных рейса — в 7:00 и 17:30. Полет займет 1 час 5 минут. Обратные рейсы отправятся в 20:35. Рейсы в Сочи, которые планируют вернуть 26 марта, будут осуществляться по понедельникам и пятницам.