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Правительство РФ создаст опорный банк для расчетов по гособоронзаказу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Правительство России создаст опорный банк для расчетов по крупным госконтрактам и государственному оборонному заказу. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

В материалах ведомства отмечается, что банк станет основной кредитной организацией по работе со средствами крупных государственных контрактов и гособоронзаказа, включая проведение расчетов с подрядчиками — оборонными предприятиями, их кредитование и осуществление банковского сопровождения.

Необходимые корпоративные процедуры для передачи банка в собственность Российской Федерации будут завершены в ближайшее время.

Замглавы Минобороны Татьяна Шевцова сообщала в ноябре 2017 года, что власти рассматривают возможность создания отдельного банка для обслуживания гособоронзаказа, напоминает BFM.RU. По словам Шевцовой, эта структура должна обеспечить секретность платежей, поскольку «расходы на национальную оборону носят закрытый характер».

Портал iz.ru писал накануне, что второй этап амнистии капиталов пройдет в России с марта по декабрь 2018 года. Первый этап действовал с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016 года.

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