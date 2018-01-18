Передвижной экопост будет следить за воздухом в Самаре на ЧМ-2018

Передвижной экологический пост будет следить за состоянием атмосферного воздуха на территории города во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщила пресс-служба департамента городского хозяйства и экологии Самары.

На данный момент ведомства ищет подрядчика, который будет выполнять данную функцию. По информации с сайта госзакупок, необходимо, чтобы пост был оснащен автоматическими газоанализаторами для измерения содержания основных загрязнителей в атмосферном воздухе, сообщает НИА «Самара».

Кроме того, подрядчику необходимо будет организовать техническую эксплуатацию поста наблюдения, проведение наблюдений и обработку результатов. Также оборудование должно определять температуру, влажность, скорость и направление ветра, уровень атмосферного давления.