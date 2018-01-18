«Они назад не отступали»

В день 75-летия прорыва блокады Ленинграда президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и новый музей-панораму в Кировском районе Ленобласти, посвященную боям на «Невском пятачке». Осматривая экспозицию, глава государства призывал не забывать страшные события, чтобы избежать их повторения в будущем. Юбилейные мероприятия в этот день прошли не только в городе, пережившем блокаду, — трагические эпизоды Великой Отечественной войны вспоминали по всей стране.

Днем Владимир Путин побывал на Пискаревском мемориальном кладбище, после чего возложил красные розы к монументу «Рубежный камень» в военно-историческом комплексе «Невский пятачок». Затем глава государства отправился в музей-заповедник «Прорыв». Здесь располагается панорама, которая в деталях воссоздает картину тяжелого боя у деревни Арбузово в рамках операции «Искра» — ее итогом стал прорыв блокады Ленинграда в 1943 году. Экспозиция поражает своей реалистичностью: даже лица бойцов списаны с реальных участников сражений. Над панорамой работала команда из 70 человек, которые с точностью воссоздали изрытый взрывами снарядов берег Невы, где советские солдаты шли на штурм укрепленных немецких позиций. Как рассказали президенту, на месте сражения до сих пор находятся останки красноармейцев, воевавших здесь в Великую Отечественную.



«Невский пятачок» — плацдарм на берегу Невы, который долгое время с огромным трудом удерживали советские войска. По мнению военных экспертов, этот участок фронта сковывал многочисленные и сильные подразделения противника, не позволяя ему использовать их на других направлениях. В боях на «Невском пятачке» принимал участие отец главы государства Владимир Спиридонович Путин, получивший здесь ранение.



— В домовладениях до сих пор находятся останки наших солдат, и что на меня произвело особое впечатление: они с оружием в руках повернуты в сторону противника, — подчеркнул во время посещения памятных объектов глава государства. — Они никуда назад не отступали. Смерть их застала с оружием в руках, в бою, когда они шли вперед, не отступали. Именно такое отношение к Отечеству в характере нашего народа. Именно это мы должны зафиксировать на долгие годы вперед для всех будущих поколений.

Президент и участники встречи посмотрели отрывки из нового фильма «Рубеж», в сюжете которого причудливым образом переплетаются современность и события прошлого. Главный герой картины — молодой бизнесмен — случайно узнает, что его дед воевал на «Невском пятачке», и действие переносится в самый разгар боев под Ленинградом.



По мнению главы государства, фильм сделан талантливо и, главное, он доходчиво объясняет молодому поколению важные для страны события прошлого.



— Попадает туда, куда и хотели попасть, — прямо в сердце. И в этом большая ценность работ подобного рода, — дал оценку фильму президент.

Ветеран войны Вячеслав Панфилов, который был свидетелем самых страшных событий Великой Отечественной войны, тоже признался, что ему понравился и фильм, и новая панорама.



— Поверьте. Воевать здесь было намного страшнее, чем на Курской дуге, — там поле боя видно. А здесь они в болоте сидели весну и зиму, в изуверских условиях воевали и воевали весьма достойно, — сказал участник Великой Отечественной.



Владимир Путин подчеркнул, что создавать подобные картины и музейные объекты необходимо: напоминая о тяжелых эпизодах истории, они помогают избежать повторения страшных событий.

— Я глубоко убежден в том, что мы должны использовать каждый повод для того, чтобы об этом напомнить. Для того, чтобы и мы сами об этом никогда не забывали, для того, чтобы весь мир об этом помнил, для того, чтобы никогда ничего подобного в судьбе нашей страны, да и в мире в целом не повторялось, — заметил глава государства.

События, произошедшие на «Невском пятачке» 75 лет назад, 18 января вспоминала вся Россия. Так, у монумента, к которому возлагал цветы Владимир Путин, с утра стартовала акция «Свеча памяти» — у каждого надгробия школьники расставили свечи, купленные на средства от сбора макулатуры. В этот день юные петербуржцы по традиции встретились с ветеранами, которые поделились с ними своими воспоминаниями.

Юбилейные мероприятия прошли и в городах, которые в военное время помогали ленинградцам пережить блокаду. Например, в Омске, который принял десятки тысяч эвакуированных жителей, в том числе около 15 тыс. детей из осажденного города, или в Нижегородской области (до 1990 года — Горьковская область), откуда в Ленинград отправляли продовольствие.

Но где бы ни вспоминали блокадные дни, участники мероприятий были солидарны с призывом президента: память об этих событиях необходимо бережно сохранять — именно для того, чтобы они никогда не могли повториться.