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Оценка состояния светофоров проходит в Омске

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Оценка состояния светофоров, а также кнопок на пешеходных переходах и экранах, улучшающих видимость сигналов, проводят специалисты «Транссигнала» в Омске. Об этом сообщила директор компании Нателла Троценко.

Проверка состояния светофоров проводится в целях выявления и устранения проблем в работе техники, которая обеспечивает безопасность дорожного движения. Также проверке подвергаются кнопки на пешеходных переходах и экраны, которые улучшают видимость сигналов светофоров, сообщает РИА «Омск-информ».

После завершения мероприятий в отношении объектов будут составлены дефектные ведомости, и компания «Транссигнал» устранит недостатки. Также в рамках устранения дефектов со всех объектов снимут незаконную рекламу. Подобные мероприятия в Омске проводятся регулярно, что позволяет поддерживать на достойном уровне безопасность дорожного движения в городе.

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