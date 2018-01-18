«Ленинград» отказался отвечать на нападки «Чайф»

Группа «Ленинград» не станет отвечать на нападки «Чайф». Об этом заявил пресс-секретарь и гитарист коллектива Дмитрий Гугучкин.

По словам музыканта, артисты находятся в отпуске и не собираются реагировать на критику «Чайф» в свой адрес, сообщает НСН.

Ранее гитарист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов раскритиковал солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова, отметив, что исполнитель снизил границы рок-музыки в России до уровня рингтона на мобильном телефоне, хотя раньше его коллектив создавал альбомы. Поводом для его возмущения послужили видеопесенки про Новый год в профиле Шнурова в соцсети Instagram.