Под Челябинском танк задавил солдата-срочника

В Челябинской области выясняются обстоятельства гибели солдата-срочника. Военнослужащего на учениях задавил танк, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Инцидент произошел в среду, 17 января, в Чербаркуле во время плановых занятий по вождению боевых машин. Солдат получил травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящий момент на месте происшествия работает комиссия штаба военного округа. Специалистам предстоит установить причины трагедии.

Личность погибшего военнослужащего не разглашается.