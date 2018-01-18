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Под Челябинском танк задавил солдата-срочника

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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В Челябинской области выясняются обстоятельства гибели солдата-срочника. Военнослужащего на учениях задавил танк, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Инцидент произошел в среду, 17 января, в Чербаркуле во время плановых занятий по вождению боевых машин. Солдат получил травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящий момент на месте происшествия работает комиссия штаба военного округа. Специалистам предстоит установить причины трагедии.

Личность погибшего военнослужащего не разглашается.

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