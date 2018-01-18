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YouTube начал войну против флешмоба по поеданию геля для стирки

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Компания YouTube начала бороться с флешмобом по поеданию геля для стирки после многочисленных случаев отравления в США.

Как сообщает издание Buzz Feed, видеохостинг удаляет ролики, на которых пользователи ради развлечения поедают стиральный порошок.

«Правила компании YouTube запрещают контент, направленный на поощрение опасных действий, которые ведут к неизбежному риску для физического здоровья. Мы работаем над тем, чтобы оперативно удалить видео, которые нарушают нашу политику», — говорится в заявлении компании.

По данным телеканала NBC, по меньшей мере 40 американских подростков отравились, съев гель для стирки в рамках флешмоба. Компании Procter & Gamble пришлось выпустить дополнительный ролик с просьбой не употреблять гель в пищу.

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