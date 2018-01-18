Герои ролика с «танцующими курсантами» не планировали его публиковать

Курсанты Ульяновского института гражданской авиации снимали видеоролик на песню Satisfaction для личного архива и не планировали его публикацию.



По словам героев съемки, они не знают, каким образом произошла утечка видео в сеть.

Более того, ролик снят в октябре прошлого года, а в соцсети был выложен 16 января — во второй учебный день, отмечает тематический портал Aviation Explorer.

Как сообщал портал iz.ru, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал о создании специальной комиссии для расследования инцидента. Прокуратура постановила наказать преподавателей училища за «ненадлежащую организацию педагогического процесса».