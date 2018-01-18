ФСБ разработала новые основы пограничной политики

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) создала по указу российского лидера Владимира Путина новый проект об основах государственной пограничной политики.

Среди угроз в документе называются территориальные притязания ряда зарубежных стран к РФ. Помимо этого, как сообщает «Федеральное агентство новостей», особое внимание уделяется попыткам проникновения на территорию России членов международных радикальных и экстремистских группировок и участников бандформирований.

Кроме того, в проекте подчеркивается, что РФ не имеет территориальных претензий к другим странам.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поручил директору ФСБ Александру Бортникову при задержании террористов действовать по закону, но при угрозе жизни в плен никого не брать, а ликвидировать боевиков на месте.