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ФСБ разработала новые основы пограничной политики

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) создала по указу российского лидера Владимира Путина новый проект об основах государственной пограничной политики.

Среди угроз в документе называются территориальные притязания ряда зарубежных стран к РФ. Помимо этого, как сообщает «Федеральное агентство новостей», особое внимание уделяется попыткам проникновения на территорию России членов международных радикальных и экстремистских группировок и участников бандформирований. 

Кроме того, в проекте подчеркивается, что РФ не имеет территориальных претензий к другим странам.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поручил директору ФСБ Александру Бортникову при задержании террористов действовать по закону, но при угрозе жизни в плен никого не брать, а ликвидировать боевиков на месте.

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