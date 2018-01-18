МЧС спасло с тонкого льда девушку на озере Байкал в Иркутской области

Сотрудники МЧС спасли с тонкого льда девушку-инвалида на озере Байкал в Байкальске Иркутской области, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по области.

Инцидент произошел вчера, 17 января, на озере Байкал в 100 м от берега. На пульт спасателей поступило сообщение от прохожих, которые заметили гуляющую девушку на не до конца замерзшем озере, сообщило ИА IrkutskMedia.

На место происшествия прибыли сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС. Подстраховывая друг друга, мужчины в спасательных жилетах осторожно подошли к девушке и вывели ее с озера.

Прогуливающейся девушкой оказалась жительница Байкальска, которая живет с бабушкой, подросток, инвалид с детства. Она не осознавала всю опасность своей прогулки. После произошедшего с девушкой будут работать психологи. С ее бабушкой была проведена беседа с просьбой более внимательно следить за тем, чтобы внучка не подвергала свою жизнь опасности.

По словам спасателей, лед только начал образовываться у прибрежной зоны Байкала и его протяженность составляла всего 150 м от берега. Соответственно он был хрупок и в любой момент мог провалиться под девушкой. Прохожие спасли ей жизнь, сообщив об увиденном.