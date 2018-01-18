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Соцучреждения Орловской области проверят после избиения воспитанницы

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Власти Орловской области начали проверку деятельности cоциально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в столице региона. Его воспитанницы избили 12-летнюю девочку и заставили ее извиняться на коленях, записывая унижения на видео. Специалистам предстоит выяснить, насколько тщательно педагоги наблюдают за детьми. Выборочные визиты экспертов ожидаются и в других учреждениях социальной защиты.

Как сообщил уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Владимир Поляков, ситуация будет изучена совместно с правоохранительными органами. В частности, запланирована встреча с пострадавшим ребенком. «Все решения будут приниматься строго в интересах девочки», — цитирует Полякова InfoOrel.ru.

В отношении сотрудников центра возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Напомним, подростку потребовалась психологическая помощь. В настоящее время девочка находится в кризисном центре помощи женщинам и детям.

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