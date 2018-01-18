Здание бывшего речного училища горит в центре Астрахани

Кровля здания Каспийского института морского и речного транспорта — филиала ВГУВТ — загорелась на улице Никольской в Астрахани, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о возгорании поступило 18 января в 13:11. На место происшествия оперативно выехали семь единиц специальной техники с связи с близким расположением других зданий, сообщает «Астрахань 24».

На момент возгорания в учебном заведении не было студентов, они находились на каникулах, поэтому эвакуировать из здания никого не понадобилось. На данный момент пожар площадью около 80 кв. м локализован.