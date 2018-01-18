Метро Петербурга начнет дублировать объявления на английском языке

Метрополитен Санкт-Петербурга протестирует систему дублирования объявлений о названиях станций, открытии и закрытии дверей на английском языке, сообщила пресс-служба подземки.

«С 22 января 2018 года на Линии 5 начнется тестирование информационных сообщений, воспроизводимых на русском и английском языках на табло «бегущая строка» и с помощью устройств поездного оповещения. Тестирование продлится до 4 февраля 2018 года», — говорится в сообщении ГУП «Петербургский метрополитен».

Результаты тестов должны впоследствии серьезно облегчить передвижение иностранцев по подземке, особенно гостям чемпионата мира по футболу – 2018.

Ранее сообщалось, что в метрополитене Санкт-Петербурга появился сервис знакомств. Случайным попутчикам, которые так и не решились обменяться контактами, помогают находить друг друга с помощью Telegram-канала подземки.