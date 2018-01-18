Промышленный парк за 2 млрд рублей могут построить под Белгородом

Промышленно-индустриальный парк «Фабрика» могут построить на месте обанкротившейся птицефабрики «Северная» в Белгородской области. Его инвестиционная стоимость — 1,7 млрд рублей.

Площадь парка составит 24 га, рассказал директор АО «Дирекция по развитию промышленных зон» Андрей Минаев. Большую часть дирекция получила в аренду в конце 2017 года. Сейчас там проводятся инженерно-технические работы.

В ближайшее время к месту, где появится парк, подведут водопроводные сети, построят систему водоотведения, проложат подъездные пути. Предположительно, парк будет введен в эксплуатацию во II квартале 2022 года.

ИА «Абирег» напоминает, что в этом районе уже построен парк «Северный». Его резиденты — мебельная фабрика «Верона», ООО «Белфармаком», ООО «Ням-ням», ООО «ПКМ-Агро» и ООО «Агросвет».