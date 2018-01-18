Студент в Казани упал с балкона во время съемки селфи

В одном из домов Казани 18-летний студент КФУ из Таджикистана выпал с балкона четвертого этажа, пытаясь сфотографировать себя на смартфон. Несчастный случай произошел на улице Чистопольской.

Установлено, что пострадавший выпивал с другом, после чего они вышли на балкон покурить. Второкурсник сел на перила и начал снимать селфи, но не удержал телефон и выронил его. Стремясь поймать гаджет, студент рухнул с балкона на снег, сообщает ProKazan.ru. Юноша госпитализирован с травмой грудной клетки, переломами ребер и ноги. Несколько дней назад в Татарстане произошел похожий случай — в Елабуге пьяная 26-летняя девушка упала с моста, пытаясь сделать селфи.

Как ранее сообщал портал iz.ru, житель города Лабинска Краснодарского края погиб в результате взрыва осколочной гранаты. По данным оперативных служб региона, перед смертью погибший опубликовал на своей странице в соцсети селфи с боеприпасом. На одном из снимков он демонстрирует, что выдернул из снаряда чеку предохранителя. Предполагается, что он не смог вставить чеку обратно, из-за чего произошла трагедия.

В октябре министр здравоохранения России Вероника Скворцова высказала уверенность в том, что избыточная любовь к селфи является признаком распущенности и эгоцентризма.