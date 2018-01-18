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Власти Крыма обещают за год решить проблему с освещением улиц городов

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Правительство Крыма планирует до конца этого года обеспечить освещение на всех улицах городов и населенных пунктов республики. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, деньги на решение этой проблемы будут найдены. Если у муниципалитетов не найдется средств в местном бюджете, они будут выделены из республиканского. Соответствующую программу готовит министерство топлива и энергетики. Она будет готова к 15 февраля, передает ИА «Крыминформ».

В конце декабря 2017 года проблема с освещением была решена на улицах нескольких поселков Ялтинского региона. Там улицы оставались темными длительное время. В середине декабря в Севастополе в эксплуатацию были введены две новейшие мобильные газотурбинные электростанции (МГТЭС) общей мощностью 45 МВт.

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