Власти Крыма обещают за год решить проблему с освещением улиц городов

Правительство Крыма планирует до конца этого года обеспечить освещение на всех улицах городов и населенных пунктов республики. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, деньги на решение этой проблемы будут найдены. Если у муниципалитетов не найдется средств в местном бюджете, они будут выделены из республиканского. Соответствующую программу готовит министерство топлива и энергетики. Она будет готова к 15 февраля, передает ИА «Крыминформ».

В конце декабря 2017 года проблема с освещением была решена на улицах нескольких поселков Ялтинского региона. Там улицы оставались темными длительное время. В середине декабря в Севастополе в эксплуатацию были введены две новейшие мобильные газотурбинные электростанции (МГТЭС) общей мощностью 45 МВт.