Ульяновский губернатор призвал не отчислять «танцующих курсантов»

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал не отчислять курсантов Ульяновского института гражданской авиации имени Бугаева (УИГА). Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, «увольнение точно не добавит им патриотизма и воспитания».

«Думаю, что у ветеранов училища, воспитателей и преподавателей найдется немало аргументов, чтобы объяснить курсантам, что такое честь мундира и уважение к традициям», — приводит слова Морозова «Газета.ру».

Вместе с тем губернатор уверен, что курсанты «должны понести наказание», соразмерное проступку. Он отметил, что важно «не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последствиях своих поступков». Кроме того, Морозов намерен провести встречу с родителями и курсантами в пятницу, 19 января, сообщает 1ul.ru. Он также отметил, что довел свое мнение до руководства УИГА, а теперь намерен довести его до Росавиации. Губернатор также выразил надежду на то, что органы, которые будут решать судьбу курсантов, примут правильное решение.

Ранее портал iz.ru сообщал, что пользователи Сети попросили не отчислять курсантов из-за видео. В настоящее время петиция собрала 25 706 подписей.