Прямой эфир

Ульяновский губернатор призвал не отчислять «танцующих курсантов»

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал не отчислять курсантов Ульяновского института гражданской авиации имени Бугаева (УИГА). Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, «увольнение точно не добавит им патриотизма и воспитания».

«Думаю, что у ветеранов училища, воспитателей и преподавателей найдется немало аргументов, чтобы объяснить курсантам, что такое честь мундира и уважение к традициям», — приводит слова Морозова «Газета.ру».

Вместе с тем губернатор уверен, что курсанты «должны понести наказание», соразмерное проступку. Он отметил, что важно «не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последствиях своих поступков». Кроме того, Морозов намерен провести встречу с родителями и курсантами в пятницу, 19 января, сообщает 1ul.ru. Он также отметил, что довел свое мнение до руководства УИГА, а теперь намерен довести его до Росавиации. Губернатор также выразил надежду на то, что органы, которые будут решать судьбу курсантов, примут правильное решение. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что пользователи Сети попросили не отчислять курсантов из-за видео. В настоящее время петиция собрала 25 706 подписей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Студентов техникума не отчислят за ролик в поддержку ульяновских курсантов
Минтранс и Росавиация проверяют скандальный клип ульяновских курсантов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017