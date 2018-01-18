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Спецпредставитель МИД РФ посетил Израиль и Палестину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Специальный представитель МИД России, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Сергей Вершин посетил Израиль и Палестину и принял участие в заседании ближневосточного «квартета».

«16–17 января специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по ближневосточному урегулированию, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России С.В. Вершинин находился в Израиле и Палестине. Он принял участие в заседании спецпредставителей ближневосточного «квартета» международных посредников (Россия, США, ЕС, ООН)», — говорится в сообщении на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. 

Уточняется, что на территории Израиля Вершинин встретился со старшим заместителем гендиректора МИДа А. Ушпизом и заместителем председателя СНБ О. Мизрахи, а в Палестине прошли встречи с генсекретарем исполкома ООП С. Орейкатом и главой Службы общей разведки М. Фараджем.

Как ранее сообщал портал iz.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил вопросы палестино-израильского урегулирования с главами дипмиссий арабских государств.

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