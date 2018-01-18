Прямой эфир

Восстановительные работы завершились в женском монастыре в Магадане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ремонтно-восстановительные работы завершились в женском Свято-Покровском монастыре в микрорайоне «Солнечный» в Магадане. По завершении работ храм был освящен архиепископом Магаданским и Синегорским, сообщило ИА MagadanMedia.

Начало работ было положено в августе 2016 года. За это время успели заменить отопительную систему монастыря, стены и своды отмыли от накопившейся за годы копоти, отремонтировали напольное покрытие, в оконные проемы вставили стеклопакеты, также были проведены фасадные работы — стены оштукатурили и покрасили.

По словам депутата городской думы Константина Прусса, который оказал большую помощь по реализации ремонтно-восстановительных работ, работы еще не завершены. Теперь предстоит облагородить прилегающую территорию и провести работы по озеленению участка, расположенного во дворе монастыря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дома престарелых отремонтировали за 140 млн рублей в Омской области
Дом культуры после реконструкции открылся в Курской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017