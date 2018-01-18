Восстановительные работы завершились в женском монастыре в Магадане

Ремонтно-восстановительные работы завершились в женском Свято-Покровском монастыре в микрорайоне «Солнечный» в Магадане. По завершении работ храм был освящен архиепископом Магаданским и Синегорским, сообщило ИА MagadanMedia.

Начало работ было положено в августе 2016 года. За это время успели заменить отопительную систему монастыря, стены и своды отмыли от накопившейся за годы копоти, отремонтировали напольное покрытие, в оконные проемы вставили стеклопакеты, также были проведены фасадные работы — стены оштукатурили и покрасили.

По словам депутата городской думы Константина Прусса, который оказал большую помощь по реализации ремонтно-восстановительных работ, работы еще не завершены. Теперь предстоит облагородить прилегающую территорию и провести работы по озеленению участка, расположенного во дворе монастыря.