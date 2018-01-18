Псковские санитарные власти не рекомендуют поездки в Петербург

Управление Роспотребнадзора по Псковской области выступило с рекомендацией воздержаться от поездок в Санкт-Петербург. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ в Северной столице страны.

По словам главного санитарного врача области Александра Нестерука, которые приводит «Псковская лента новостей», ситуация с распространением этого вируса в Петербурге уже неблагополучная. Эпидемии гриппа нет, но уровень респираторных инфекций в Санкт-Петербурге сейчас выше, чем в норме должен быть в этот период времени.

Эксперт напомнил, что Петербург наравне с Астраханской и Брянской областями вошел в число регионов, в которых сейчас фиксируется высокий уровень заболеваемости.

13 ноября Роспотребнадзор сообщил о том, что почти 63 млн жителей России, или 43,4% от общей численности населения страны, были вакцинированы против гриппа. По охвату населения вакцинацией лидируют Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Пензенская область и Тыва.