Рокеры Тамбова сыграют благотворительный концерт для помощи животным

Четыре рок-группы и солист выступят на благотворительном концерте, деньги от которого передадут приюту бездомных животных «Доброе сердце», в рок-баре Molotov в Тамбове 17 февраля.

Группы «Без фанатизма», «Индира», ThoughtsBack и «25-й кадр», а также солист из Саратова Дмитрий Витченко исполнят свои хиты на тамбовской сцене в рок-баре Molotov в рамках благотворительного концерта, чтобы помочь бездомным животным, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Кроме того, на концерте, также в поддержку приюта, будет организована выставка-продажа картин тамбовских художников и ручных товаров. Это уже не первый раз, когда участники концерта участвуют в благотворительных проектах. Группа ThoughtsBack осенью 2017 года выступала на мероприятии в поддержку Дарьи Ельзовой, которая два месяца провела в коме после автомобильной аварии.