Прямой эфир

Рокеры Тамбова сыграют благотворительный концерт для помощи животным

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четыре рок-группы и солист выступят на благотворительном концерте, деньги от которого передадут приюту бездомных животных «Доброе сердце», в рок-баре Molotov в Тамбове 17 февраля.

Группы «Без фанатизма», «Индира», ThoughtsBack и «25-й кадр», а также солист из Саратова Дмитрий Витченко исполнят свои хиты на тамбовской сцене в рок-баре Molotov в рамках благотворительного концерта, чтобы помочь бездомным животным, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Кроме того, на концерте, также в поддержку приюта, будет организована выставка-продажа картин тамбовских художников и ручных товаров. Это уже не первый раз, когда участники концерта участвуют в благотворительных проектах. Группа ThoughtsBack осенью 2017 года выступала на мероприятии в поддержку Дарьи Ельзовой, которая два месяца провела в коме после автомобильной аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Проект «День ангела» на «Пятом канале» приближается к юбилею
Основатель Amazon Безос пожертвовал $33 млн на обучение детей мигрантов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017