Мужчина пропал в тайге в Хабаровском крае

Мужчина пропал в тайге в Нанайском районе в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по краю.

Вчера, 17 января, в правоохранительные органы поступило заявление о пропаже мужчины. По предварительным данным, известным полиции, пропавший, мужчина 1981 года рождения, работал на предприятии по лесозаготовке и в ориентировочный период с 17 декабря 2017 года по 30 декабря ушел в леса и не вернулся, сообщило ИА AmurMedia.

Группа спасателей из Дальневосточного регионально-спасательного отряда МЧС организовала поисковую операцию. Поисковые работы начались сегодня утром. На поиски пропавшего направлены пять человек личного состава на вертолете Ми-8. Также для передвижения по тайге на борт загрузили снегоход. В селе Троицком к группе спасателей присоединится сотрудник отделения районного МВД.