Прямой эфир

Петербургские врачи рассказали о причинах больших очередей на прием

0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Медицинские работники Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщают о дефиците кадров в регионе. Так считают большинство опрошенных в ходе исследования фонда «Здоровье», проведенном в конце прошлого года.

Среди областных специалистов на дефицит пожаловались 80% опрошенных, среди петербургских — 70%. В целом по России такой ответ дали 78% медиков. Показатель вырос на 2% по сравнению с аналогичным опросом в феврале 2017 года, сообщил телеканал «78».

Более половины медработников Петербурга и Ленобласти негативно оценили проводимую властями оптимизацию. Согласно данным Росстата, дефицит врачей по стране в 2016 году составил 115 тыс. — на 8 тыс. больше, чем в 2015-м. Количество занятых ставок уменьшилось на 9 тыс.

По словам директора Петербургского медицинского форума Сергея Ануфриева, фактически врачей заставляют брать по 2–3 ставки. «В таких условиях врачи, конечно же, работают с глубоким перегрузом, испытывают психоэмоциональное выгорание, и, естественно, снижается качество медицинской помощи», — считает эксперт.

Как писал iz.ru, с 1 января 2018 года в России вступил в силу закон о телемедицине, который предусматривает возможность оказания медицинской помощи дистанционно. Теперь врачи смогут давать онлайн-консультации, вести мониторинг здоровья пациента, выписывать электронные рецепты, в том числе на содержащие наркотические и психотропные вещества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пенсионерка умерла в больнице, пять часов ожидая врача
Новый Центр крови планируется построить в Петербурге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017