Петербургские врачи рассказали о причинах больших очередей на прием

Медицинские работники Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщают о дефиците кадров в регионе. Так считают большинство опрошенных в ходе исследования фонда «Здоровье», проведенном в конце прошлого года.

Среди областных специалистов на дефицит пожаловались 80% опрошенных, среди петербургских — 70%. В целом по России такой ответ дали 78% медиков. Показатель вырос на 2% по сравнению с аналогичным опросом в феврале 2017 года, сообщил телеканал «78».

Более половины медработников Петербурга и Ленобласти негативно оценили проводимую властями оптимизацию. Согласно данным Росстата, дефицит врачей по стране в 2016 году составил 115 тыс. — на 8 тыс. больше, чем в 2015-м. Количество занятых ставок уменьшилось на 9 тыс.

По словам директора Петербургского медицинского форума Сергея Ануфриева, фактически врачей заставляют брать по 2–3 ставки. «В таких условиях врачи, конечно же, работают с глубоким перегрузом, испытывают психоэмоциональное выгорание, и, естественно, снижается качество медицинской помощи», — считает эксперт.

Как писал iz.ru, с 1 января 2018 года в России вступил в силу закон о телемедицине, который предусматривает возможность оказания медицинской помощи дистанционно. Теперь врачи смогут давать онлайн-консультации, вести мониторинг здоровья пациента, выписывать электронные рецепты, в том числе на содержащие наркотические и психотропные вещества.