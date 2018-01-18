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Суд оставил под арестом напавшего на журналистку «Эха Москвы»

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Любимов
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Пресненский суд Москвы продлил срок ареста гражданину РФ и Израиля Борису Грицу, напавшему на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

«Суд приходит к выводу о том, что ходатайство следственных органов подлежит удовлетворению. Продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Грица на срок до 23 апреля 2018 года», — приводит слова судьи Евгения Найденова «Интерфакс».

Напомним, нападение на Татьяну Фельгенгауэр было совершено 23 октября текущего года. Пробравшись в здание редакции, Бориц Гриц ослепил сотрудников охраны из газового баллончика, а позже нанес журналистке ножевое ранение в область шеи. Пострадавшая была доставлена в больницу, где перенесла операцию.

В суде Гриц частично признал свою вину, заявив, что убивать журналистку не планировал. Он просил не заключать его в СИЗО, ограничившись домашним арестом.

Ведущая вернулась в радиоэфир «Эха Москвы» 6 ноября.

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