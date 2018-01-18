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«Сахалин-1» прекратил подачу магистрального газа из-за аварии

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Проект «Сахалин-1» прекратил подачу газа в магистральный трубопровод из-за аварийного отключения компрессорной станции, идут восстановительные работы, сообщила компания-оператор «Эксон Нефтегаз Лимитед».

«Восстановительные работы продолжаются, их планируется завершить в ближайшее время», — говорится в сообщении компании, передает «РИА Новости».

Авария произошла в 11:10, «Сахалин-1» прекратил подачу газа в трубопровод «Оха–Комсомольск-на-Амуре». Снабжение электростанций Хабаровска производится на остаточном давлении газа, температура воздуха в городе составляет минус 17 градусов.

По данным Минэнерго, ЧП может повлечь за собой прекращение подачи газа на ТЭЦ в Хабаровском крае.

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